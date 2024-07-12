Песков: точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет
Точных сроков вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) пока нет – существуют некоторые противоречия, связанные с позицией страны как члена НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», – сказал он.
Песков добавил, что Кремлю известно о желании Турции присоединиться к организации. Он сообщил, что в этом контексте есть определенные темы для обсуждения. По его словам, расширение ШОС постоянно находится на повестке для, поскольку много стран проявляют интерес к объединению.
12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Турция должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена. По его словам, он попросил все государства организации поддержать его в этом вопросе. Эрдоган сообщил, что сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС способствует «миру во всем мире».