Песков: точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Турция должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена. По его словам, он попросил все государства организации поддержать его в этом вопросе. Эрдоган сообщил, что сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС способствует «миру во всем мире».