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Песков: точных сроков вступления Турции в ШОС пока нет

Ведомости

Точных сроков вступления Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) пока нет – существуют некоторые противоречия, связанные с позицией страны как члена НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», – сказал он.

Песков добавил, что Кремлю известно о желании Турции присоединиться к организации. Он сообщил, что в этом контексте есть определенные темы для обсуждения. По его словам, расширение ШОС постоянно находится на повестке для, поскольку много стран проявляют интерес к объединению.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что Турция должна присоединиться к ШОС в качестве постоянного члена. По его словам, он попросил все государства организации поддержать его в этом вопросе. Эрдоган сообщил, что сотрудничество Анкары одновременно с НАТО, ШОС и БРИКС способствует «миру во всем мире». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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