Пашинян высказался о вероятном выходе Армении из ОДКБ

В конце июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны ОДКБ, как и прежде, считают Армению полноправным членом объединения. Но, по его словам, государство должно соблюдать все обязательства в рамках организации. В конце марта МИД Армении подтвердил, что страна отказалась подписывать бюджет ОДКБ на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выход Армении из ОДКБ станет суверенным решением этой страны.