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Пашинян высказался о вероятном выходе Армении из ОДКБ

Премьер рассказал, что страна хочет вступить в Евросоюз, сохранив дружественные отношения с Россией
Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел более вероятным сценарий выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем разморозку участия Еревана в объединении.

«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство», – заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Армения при этом хочет дружественных отношений с Россией, основанных на взаимном уважении.

Армянский премьер также заявил журналистам, что Ереван хочет вступить в Евросоюз (ЕС). При этом, в Армении и Европе в ходе встреч и обсуждений констатировали, что речь о непростом процессе, так как «все члены ЕС должны быть согласны с этим» и страна должна соответствовать стандартам объединения, пишет «Интерфакс».

В феврале 2024 г. Пашинян объявил о приостановке участия в ОДКБ. При этом, по его словам, страна продолжит состоять в объединении. Премьер-министр считает, что ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану.

В конце июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны ОДКБ, как и прежде, считают Армению полноправным членом объединения. Но, по его словам, государство должно соблюдать все обязательства в рамках организации. В конце марта МИД Армении подтвердил, что страна отказалась подписывать бюджет ОДКБ на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выход Армении из ОДКБ станет суверенным решением этой страны.

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