Пашинян высказался о вероятном выходе Армении из ОДКБ

Пашинян высказался о вероятном выходе Армении из ОДКБПремьер рассказал, что страна хочет вступить в Евросоюз, сохранив дружественные отношения с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел более вероятным сценарий выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем разморозку участия Еревана в объединении.
«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство», – заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Армения при этом хочет дружественных отношений с Россией, основанных на взаимном уважении.
Армянский премьер также заявил журналистам, что Ереван хочет вступить в Евросоюз (ЕС). При этом, в Армении и Европе в ходе встреч и обсуждений констатировали, что речь о непростом процессе, так как «все члены ЕС должны быть согласны с этим» и страна должна соответствовать стандартам объединения, пишет «Интерфакс».
В феврале 2024 г. Пашинян объявил о приостановке участия в ОДКБ. При этом, по его словам, страна продолжит состоять в объединении. Премьер-министр считает, что ни договор, ни организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану.
В конце июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны ОДКБ, как и прежде, считают Армению полноправным членом объединения. Но, по его словам, государство должно соблюдать все обязательства в рамках организации. В конце марта МИД Армении подтвердил, что страна отказалась подписывать бюджет ОДКБ на 2024 г. и не будет участвовать в финансировании организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выход Армении из ОДКБ станет суверенным решением этой страны.