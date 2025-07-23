«Мы всегда сохраняем лучшее – то, что люди считают священным. Это нам подарено счастье слушать и смотреть Гергиева», – отметила Захарова. Дипломат также подчеркнула, что Украина уже разрушила собственное государство и теперь пытается сделать это с другими странами. Риторическими вопросами она дала понять, что за последние десятки лет Украина не создала «какие-то произведения, шедевры из искусства, литературы, живописи, философии, математики, кибернетики».