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Захарова после отмены концерта Гергиева процитировала Библию

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что не стоит «метать бисер перед свиньями». Так она прокомментировала отмену концерта симфонического оркестра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева в Италии, который должен был пройти 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re.

«Мы всегда сохраняем лучшее – то, что люди считают священным. Это нам подарено счастье слушать и смотреть Гергиева», – отметила Захарова. Дипломат также подчеркнула, что Украина уже разрушила собственное государство и теперь пытается сделать это с другими странами. Риторическими вопросами она дала понять, что за последние десятки лет Украина не создала «какие-то произведения, шедевры из искусства, литературы, живописи, философии, математики, кибернетики».

21 июля стало известно, что организаторы из Королевского дворца в Казерте объявили об отмене запланированного на 27 июля концерта с участием российского дирижера Гергиева. Министр культуры страны Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Оно было бы первым выступлением дирижера в Италии после начала боевых действий на Украине. При этом итальянские депутаты от «Движения 5 звезд» (Д5З) осудили такое решение и назвали его противоположностью демократии.

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