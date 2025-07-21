Итальянские депутаты осудили отмену концерта Гергиева
Итальянские депутаты от «Движения 5 звезд» (Д5З) назвали отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева противоположностью демократии. Это следует из заявления участников «Движения», членов комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента, передает «РИА Новости».
«Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, – это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии», – говорится в сообщении.
Депутаты призвали в связи с этим применить ту же логику к мероприятиям с участием представителей Израиля.
21 июля стало известно, что организаторы из Королевского дворца в Казерте объявили об отмене запланированного на 27 июля концерта с участием российского дирижера Гергиева. Министр культуры страны Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
Это стало бы первым выступлением дирижера в Италии после начала боевых действий на Украине. Предыдущее выступление состоялось в Италии 23 февраля 2022 г. Гергиев руководит Большим и Мариинским театрами, в конце 2023 г. стал сопредседателем Союза театральных деятелей России и доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.