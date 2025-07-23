ГД приняла документ об укреплении общих традиционных ценностей в СНГ
Государственная Дума приняла постановление о развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщается на сайте ведомства.
Согласно документу, правительству РФ следует продолжить осуществление совместных проектов со странами СНГ, направленных на продвижение российской культуры и русского языка. Эта работа включает борьбу с искажением и подменой истории, укрепление общих традиционных духовно-нравственных ценностей, а также защиту общей культурной и исторической памяти. Параллельно необходимо способствовать созданию привлекательного образа России и оказывать всестороннюю поддержку деятельности Международной организации по русскому языку.
Важным направлением также является согласование действий с государствами-членами СНГ в вопросах совместной борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма. Отдельно отмечены усилия по противодействию экстремизму, терроризму, а также по защите детей от вредоносной информации;
Кроме того, постановление предписывает расширять взаимодействие с государствами постсоветского пространства в различных сферах, таких как наука, туризм и спорт. Это расширение должно происходить, в том числе, путем организации и проведения крупных культурно-гуманитарных мероприятий, примером которых являются перекрестные дни культуры.