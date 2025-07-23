ГД приняла документ об укреплении общих традиционных ценностей в СНГ

Кроме того, постановление предписывает расширять взаимодействие с государствами постсоветского пространства в различных сферах, таких как наука, туризм и спорт. Это расширение должно происходить, в том числе, путем организации и проведения крупных культурно-гуманитарных мероприятий, примером которых являются перекрестные дни культуры.