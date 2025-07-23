Spiegel: Украина сможет получить Patriot не раньше весны 2026 года

17 июля швейцарское правительство опубликовало заявление, в котором говорится о том, что США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot ради обеспечения скорейших поставок Украине. Этот заказ был зафиксирован еще в 2022 г., но старт поставок был назначен на 2026 г. (в 2028 г. они должны были завершиться). Правительство заявило, что находится в процессе уточнения деталей, насколько сильно сдвинутся сроки.