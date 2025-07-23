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Spiegel: Украина сможет получить Patriot не раньше весны 2026 года

Ведомости

Германия сможет получить от США первые поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не ранее чем через восемь месяцев, то есть весной 2026 г. Только после этого ФРГ направит их Киеву, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным источников, за этот период государство может получить только те системы, которые изначально принадлежали Швейцарии. Затем страну предупредили, что поставки задержатся из-за приоритетности направления Украины. Доставка всех остальных комплексов, обещанных Трампом, может потребовать еще больше времени, отмечает Der Spiegel.

«Мы ожидаем, что НАТО затем снова обратится к США и даст понять производителю систем Patriot, что страны <...> должны быть снабжены новыми системами в течение нескольких месяцев», – передает издание слова главы минобороны Германии Бориса Писториуса.

14 июля Трамп объявил, что США заключили сделку с НАТО и Украиной, согласно которой альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего сделка предполагает как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружения.

17 июля швейцарское правительство опубликовало заявление, в котором говорится о том, что США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot ради обеспечения скорейших поставок Украине. Этот заказ был зафиксирован еще в 2022 г., но старт поставок был назначен на 2026 г. (в 2028 г. они должны были завершиться). Правительство заявило, что находится в процессе уточнения деталей, насколько сильно сдвинутся сроки.

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