ФСБ разрешили создавать свои СИЗО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Федеральной службе безопасности (ФСБ) России создавать собственные следственные изоляторы. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
В созданные ФСБ изоляторы будут помещаться обвиняемые и подозреваемые по делам, подследственным ФСБ. Закон вступит в силу 1 января 2026 г.
Согласно закону, спецслужба будет охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию. ФСБ сможет применять спецсредства в отношении задержанных, которые намерены совершить побег и оказывают сопротивление.
С 2006 г. все СИЗО были переданы Минюсту в связи с со вступлением России в Совет Европы в 1996 г. Предложение вернуть некоторые изоляторы ФСБ связано с выходом страны из совета в 2022 г.
Авторы инициативы отмечали, что возвращение некоторых СИЗО спецслужбе должно улучшить ход следственных мероприятий, пресечь неразрешенные контакты подозреваемых с членами террористических группировок или агентами зарубежных разведок и не допустить их вовлечения в деструктивные действия.