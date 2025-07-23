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ФСБ разрешили создавать свои СИЗО

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Федеральной службе безопасности (ФСБ) России создавать собственные следственные изоляторы. Это следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

В созданные ФСБ изоляторы будут помещаться обвиняемые и подозреваемые по делам, подследственным ФСБ. Закон вступит в силу 1 января 2026 г.

Согласно закону, спецслужба будет охранять изоляторы, исполнять наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для работ по хозяйственному обслуживанию. ФСБ сможет применять спецсредства в отношении задержанных, которые намерены совершить побег и оказывают сопротивление. 

С 2006 г. все СИЗО были переданы Минюсту в связи с со вступлением России в Совет Европы в 1996 г. Предложение вернуть некоторые изоляторы ФСБ связано с выходом страны из совета в 2022 г.

Авторы инициативы отмечали, что возвращение некоторых СИЗО спецслужбе должно улучшить ход следственных мероприятий, пресечь неразрешенные контакты подозреваемых с членами террористических группировок или агентами зарубежных разведок и не допустить их вовлечения в деструктивные действия.

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