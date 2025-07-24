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Кремль дал оценку третьему раунду переговоров с Украиной

Предложения РФ были конкретные и конструктивные
Ведомости

Россия не была в ожидании прорыва от третьего раунда переговоров в рамках мирного процесса с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что говорить о встрече лидеров государств будет возможно, когда РФ и Украина проделают совместную предметную работу. По его словам, повестка, которую Россия предложила на этих переговорах, является конструктивной, конкретной и предполагает именно предметную проработку.

«Учитывая, что в условиях такой сложной субстанции украинского урегулирования, еще раз повторяю, каких-то прорывов сиюминутных просто невозможно ожидать, то, наверное, стоит позитивно оценивать обсуждение вот такого набора гуманитарных тем», – уточнил Песков.

23 июля прошел 40-минутный третий раунд переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Глава делегации от России, помощник президента Владимир Мединский заявил, что предложил создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. На переговорах в том числе обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц (в том числе из Курской области), которые находятся на территории Украины. По словам Мединского, в целом позиции Украины и России относительно мирного процесса достаточно далеки.

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