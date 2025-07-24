В Кремле прокомментировали удары ВСУ по Краснодарскому краю

24 июля в результате атаки украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи две женщины погибли при падении обломков дронов. Кроме того, пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы. В Запорожской области после ударов скончался водитель машины скорой помощи, еще двое медиков получили ранения. Бригада ехала на вызов.