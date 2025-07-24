В Кремле прокомментировали удары ВСУ по Краснодарскому краю
Россия продолжает принимать меры по усилению систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы минимизировать риски при атаках украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал удары ВСУ в Краснодарском крае.
«Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело и работаем в соответствующем направлении», – подчеркнул представитель Кремля.
24 июля в результате атаки украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи две женщины погибли при падении обломков дронов. Кроме того, пострадали 11 человек, четверо из них были госпитализированы. В Запорожской области после ударов скончался водитель машины скорой помощи, еще двое медиков получили ранения. Бригада ехала на вызов.
В течение пяти часов вечером 23 июля российские силы ПВО сбили 39 беспилотников самолетного типа над регионами России. Наибольшее число сбитых БПЛА – 21 – пришлось на акваторию Черного моря. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря и семь – над территорией Краснодарского края.