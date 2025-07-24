Две женщины погибли в результате атаки беспилотников в Сочи
Две женщины погибли в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Адлерском районе Сочи, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Обломки БПЛА упали на улице Авиационной, уточнил глава региона. Кроме того, они попали на территорию нефтебазы, из-за чего пострадали 11 человек. По словам Кондратьева, четыре мирных жителя попали в больницу, в том числе сотрудник ДПС. Остальные семеро человек получили амбулаторную помощь. Мэр города Сочи Андрей Прошунин получил поручение «оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим».
Утром 24 июля в международном аэропорту Сочи были задержаны более 60 рейсов. Самолеты должны были лететь в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Сургут, Екатеринбург, Омск, Уфу, Нижний Новгород, Чебоксары и другие города. На прилет задерживаются 35 рейсов, включая самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Пензы, Томска, Новосибирска, а также из Стамбула, Антальи и Батуми.
В течение 5 часов вечером 23 июля российские силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Наибольшее число сбитых БПЛА – 21 – пришлось на акваторию Черного моря. Еще 11 беспилотников были нейтрализованы над акваторией Азовского моря и семь – над территорией Краснодарского края. После этого Минобороны также сообщило о еще трех дронах, уничтоженных за час. Два дрона были перехвачены и нейтрализованы в небе над Республикой Крым. Еще один российские военные сбили над Белгородской областью.