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Матвиенко: Россия будет добиваться, чтобы от Украины больше не исходила угроза

Ведомости

Россия будет добиваться, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходила угроза. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия постоянно настаивала, чтобы начался третий раунд переговоров российской и украинской делегаций. Проведение очередного раунда встречи в Стамбуле является позитивным результатом. Переговоры с Украиной необходимо продолжать, подытожила Матвиенко.

«Сам факт того, что переговоры идут и что состоялся третий раунд, – это позитивные, на мой взгляд, результаты», – сказала спикер во время пресс-конференции по итогам работы Совфеда (цитата по «РИА Новости»).

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что предложил создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. На встрече также обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия не ожидала прорыва от третьего раунда переговоров в рамках мирного процесса с Украиной. Он уточнил, что повестка, которую Москва предложила на встрече, является конструктивной и предполагает именно предметную проработку.

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