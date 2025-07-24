Матвиенко: Россия будет добиваться, чтобы от Украины больше не исходила угроза

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что предложил создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. На встрече также обсуждались новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине.