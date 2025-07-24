Захарова обвинила США в дестабилизации международной торговли

В тот же день Reuters со ссылкой на свои источники писало, что Европейский союз и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. По данным агентства, соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией.