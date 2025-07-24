Захарова обвинила США в дестабилизации международной торговли
Сейчас США являются источником дополнительной нестабильности в международной торговле, вместо того чтобы выступать в роли ответственного и предсказуемого игрока. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
В июле президент США Дональд Трамп разослал своим торговым партнерам – странам Евросоюза, Мексике, Японии, Южной Корее, Филиппинам, Молдавии, Ираку, Казахстану и др. – письма о том, что с 1 августа на их товары в США будут установлены пошлины в размере от 20 до 40%.
23 июля США заключили соглашение с Японией, подразумевающее 15%-ные пошлины на импортные товары из азиатской страны, включая автомобили. Вместе с тем будет создан поддерживаемый Японией фонд в размере $550 млрд для инвестиций в Америку.
В тот же день Reuters со ссылкой на свои источники писало, что Европейский союз и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. По данным агентства, соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией.