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Бастрыкин: СК установил 3500 наемников из 70 стран на стороне ВСУ

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ установил более 3500 наемников из 70 стран, участвующих в конфликте с Россией на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Он рассказал, что по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц расследование уже завершено. Постановления о привлечении к ответственности вынесены в отношении 965 наемников. Кроме того, 721 военный объявлен в международный розыск, 282 – заочно арестованы, заявил Бастрыкин.

Он сказал, что наемниками выступают граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других стран.

8 июля ТАСС писал, что в районе села Садки в Сумской области на стороне ВСУ действуют группы южнокорейских наемников. Информация стала известна из допросов военнопленных.

В марте посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник заявил, что Россия связывалась со странами, граждан которых видели в Курской области в качестве наемников, контакты происходят по дипканалам. Полученные Москвой данные передавались правительствам других государств посредством делегаций в ОБСЕ – для того, чтобы «они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», отметил Мирошник. 

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