В марте посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник заявил, что Россия связывалась со странами, граждан которых видели в Курской области в качестве наемников, контакты происходят по дипканалам. Полученные Москвой данные передавались правительствам других государств посредством делегаций в ОБСЕ – для того, чтобы «они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», отметил Мирошник.