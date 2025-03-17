Мирошник: РФ направляет другим странам данные о наемниках в Курской области
Россия связывается со странами, граждан которых видели в Курской области в качестве наемников, контакты происходят по дипканалам, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».
Полученные Москвой данные передаются правительствам других государств посредством делегаций в ОБСЕ – для того, что «они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», отметил Мирошник. По словам дипломата, сведения о наемниках, полученные МИДом от следственных органов и военных подразделений, доводятся до стран, которые «хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан».
«Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой предать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним», – отметил посол, добавив, что при этом есть страны, стремящиеся «всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют» (цитата по «РИА Новости»).
12 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ заявил, что Москва будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам, в соответствии с законодательством России. Глава государства обратил внимание на то, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции. При этом он отметил, что относиться к военным нужно гуманно, согласно нормам международного права.