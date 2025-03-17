Мирошник: РФ направляет другим странам данные о наемниках в Курской области

12 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ заявил, что Москва будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам, в соответствии с законодательством России. Глава государства обратил внимание на то, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции. При этом он отметил, что относиться к военным нужно гуманно, согласно нормам международного права.