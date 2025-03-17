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Мирошник: РФ направляет другим странам данные о наемниках в Курской области

Ведомости

Россия связывается со странами, граждан которых видели в Курской области в качестве наемников, контакты происходят по дипканалам, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Полученные Москвой данные передаются правительствам других государств посредством делегаций в ОБСЕ – для того, что «они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории и вдоль линии боевого соприкосновения», отметил Мирошник. По словам дипломата, сведения о наемниках, полученные МИДом от следственных органов и военных подразделений, доводятся до стран, которые «хотели бы отреагировать на беспредел и наемничество их граждан».

«Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой предать данные о наемниках, и они намерены предпринимать действия по отношению к ним», – отметил посол, добавив, что при этом есть страны, стремящиеся «всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют» (цитата по «РИА Новости»).

12 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ заявил, что Москва будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам, в соответствии с законодательством России. Глава государства обратил внимание на то, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции. При этом он отметил, что относиться к военным нужно гуманно, согласно нормам международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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