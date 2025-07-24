Матвиенко: в правительстве работает «демографический спецназ»
Власти сконцентрировали свое внимание на «семейноцентричности», а при правительстве создан «демографический спецназ». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии.
«Главное, удалось общими усилиями сделать семейноцентричность общегосударственным делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности», – сказала она (цитата по РБК).
Как заявила председатель верхней палаты парламента, нынешняя система поддержки семей с детьми является «лицом социального государства».
23 июня генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что выйти из демографического кризиса возможно при повышении рождаемости. Среди других параметров – продолжительность жизни и иммиграция. Последствий, впрочем, сталкивается с критикой в российском обществе, отмечал Федоров.
Согласно майскому обзору ВЦИОМа, демографическая ситуация в России к 2036 г. может развиваться по четырем основным сценариям. В 2025 г. Россия находится в «демографической осени», считают аналитики. Ей свойственно старение населения и снижение рождаемости. Но страну может ждать «оттепель» или даже «демографическое лето», писали «Ведомости».