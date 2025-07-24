Матвиенко: в правительстве работает «демографический спецназ»

Согласно майскому обзору ВЦИОМа, демографическая ситуация в России к 2036 г. может развиваться по четырем основным сценариям. В 2025 г. Россия находится в «демографической осени», считают аналитики. Ей свойственно старение населения и снижение рождаемости. Но страну может ждать «оттепель» или даже «демографическое лето», писали «Ведомости».