Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Глава ВЦИОМа рассказал, как повысить демографию России

Ведомости

Выйти из демографического кризиса возможно при повышении рождаемости, считает генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» на ПМЭФе.

Среди других параметров – продолжительность жизни и иммиграция. «[Иммиграция] сегодня, так сказать, под запретом находится общественным <...>. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», – указал он.

ВЦИОМ в мае представил обзор, по которому демографическая ситуация в России к 2036 г. может развиваться по четырем основным сценариям – ни один из них не является однозначно позитивным или негативным. В 2025 г. Россия находится в «демографической осени», считают аналитики. Ей свойственно старение населения и снижение рождаемости. Но страну может ждать «оттепель» или даже «демографическое лето».

Первый сценарий – «демографическая зима». Старение населения РФ продолжится, а спад рождаемости остановить не получится. Второй – «демографическая оттепель». Она возможна при увеличении числа рожденных детей на 15% от текущего показателя (в 2024 г. – 1,22 млн), если государство будет тратить «на демографию» 0,7–1% федерального бюджета ежегодно. 

Третий сценарий – «демографическое лето». Он предполагает высокую рождаемость, старт материнства с 20 лет, массовую многодетность и распространение долголетия. Четвертый – «привет из робо-будущего». Согласно ему, снижение численности населения продолжится, а недостающих работников заменят роботы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных