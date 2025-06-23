Глава ВЦИОМа рассказал, как повысить демографию России
Среди других параметров – продолжительность жизни и иммиграция. «[Иммиграция] сегодня, так сказать, под запретом находится общественным <...>. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался», – указал он.
ВЦИОМ в мае представил обзор, по которому демографическая ситуация в России к 2036 г. может развиваться по четырем основным сценариям – ни один из них не является однозначно позитивным или негативным. В 2025 г. Россия находится в «демографической осени», считают аналитики. Ей свойственно старение населения и снижение рождаемости. Но страну может ждать «оттепель» или даже «демографическое лето».
Первый сценарий – «демографическая зима». Старение населения РФ продолжится, а спад рождаемости остановить не получится. Второй – «демографическая оттепель». Она возможна при увеличении числа рожденных детей на 15% от текущего показателя (в 2024 г. – 1,22 млн), если государство будет тратить «на демографию» 0,7–1% федерального бюджета ежегодно.
Третий сценарий – «демографическое лето». Он предполагает высокую рождаемость, старт материнства с 20 лет, массовую многодетность и распространение долголетия. Четвертый – «привет из робо-будущего». Согласно ему, снижение численности населения продолжится, а недостающих работников заменят роботы.