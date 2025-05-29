Минтруд планирует создать платформу для оценки демографии в регионах

Информационно-аналитическая платформа – это один из способов упорядочения информации о демографической ситуации и вообще о семейной политике, но все проблемы при помощи такого инструмента решить нельзя, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Тем не менее если есть более полная, детальная и оперативная информация по любому направлению экономической политики, то можно принимать более быстрые и эффективные решения, считает Широв. Он добавляет при этом, что нельзя с помощью информационной системы устранить все проблемы, потому что есть ограничения, которые связаны не с информацией, а с финансами. Новый инструмент будет работать только в комплексе с другими решениями, отмечает эксперт.