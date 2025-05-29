Минтруд планирует создать платформу для оценки демографии в регионах

Минтруд планирует создать платформу для оценки демографии в регионахНовый инструмент поможет чиновникам оперативно принимать меры поддержки
Минтруд планирует создать информационно-аналитическую панель (так называемый дашборд), которая отражает положение семей в субъектах России. Для оценки качества жизни и удовлетворенности социальными факторами, которые прямо влияют на рождаемость, министерство обратилось за консультацией к вузам и научным организациям, следует из презентации, представленной на установочном совещании с учеными 16 мая (есть у «Ведомостей»). Минтруд совместно с аналитическим центром при правительстве, экспертным сообществом ведет работу по формированию необходимых для мониторинга показателей, подтвердил «Ведомостям» представитель министерства. Данные смогут использовать федеральные и региональные органы исполнительной власти для создания в городах и поселках «благоприятной семейно ориентированной инфраструктуры, корректировки мер поддержки семей с детьми и других шагов», пояснил собеседник.
Дашборд будет отражать демографические показатели семей по России, портреты регионов и их рейтинг, а также динамику показателей потребностей семей, перечень мер поддержки и результаты мониторинга СМИ и социологических исследований, следует из презентации проекта. Данные будут поставлять Росстат, Минпросвещения, Минздрав, Дом.РФ, Роспотребнадзор, Центробанк и Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения. Также в рамках проекта проходят опросы населения – их организует Росстат, Минобрнауки и АНО «Национальные приоритеты».
Предполагается, что предложенные научным сообществом показатели будут переданы в работу межведомственной группы к 5 июня, а полный объем данных будет загружен к августу 2025 г., следует из материалов. Дашборд начнет работу с 1 января 2026 г. на базе информационно-аналитической платформы Координационного центра правительства, рассказали в Минтруде.
Что будет оценивать Минтруд
Проект предполагает сбор данных по удовлетворенности основных потребностей семей по шести блокам, которые включают в совокупности около 140 показателей.
Первый блок – помощь в присмотре и уходе за детьми, их воспитании. Он включает, например, такие показатели, как охват дошкольным образованием, соотношение стоимости дополнительных занятий и стоимости услуг няни за час и среднего уровня доходов населения, доступность детского отдыха. Кроме того, Минтруд планирует оценивать, например, долю детей и молодежи, участвующих в «Движении первых».
Второй блок потребностей – комфортные жилищные условия. Он в том числе включает доступность приобретения недвижимости в ипотеку, соотношение стоимости аренды квартиры и расходов на оплату ЖКУ и средних доходов населения, цену квадратного метра жилья.
Третье – это стабильная работа, рост зарплаты, уверенность в завтрашнем дне. Он отражает, например, уровень безработицы, среднедушевые доходы, индекс потребительских цен, соотношение стоимости базового набора товаров и услуг и среднего уровня доходов населения. Панель будет учитывать и долю предприятий, внедривших корпоративные практики для поддержки семей, а также уровень занятости женщин с детьми.
Четвертый блок охватывает наличие социальной инфраструктуры рядом с домом. Минтруд планирует оценивать пешую доступность детских садов и школ, аптек, медицинских организаций, спортивных объектов, учреждений культуры, кризисных центров помощи женщинам.
Пятое направление потребностей – качественная и доступная медицинская помощь. В числе показателей – обеспеченность медицинскими кадрами и инфраструктурой, заболеваемость населения и образ жизни. Среди показателей также, например, число детей, родившихся после ЭКО.
Шестой блок – качественная среда для жизни и воспитания детей. Она объединяет такие показатели, как, например, стоимость проезда в автобусе, количество благоустроенных территорий, дорожно-транспортные происшествия, общая протяженность улиц, доля озелененных территорий.
Зачем это нужно
«Для того чтобы донастраивать меры поддержки семей с детьми, необходимо четко знать их потребности в каждом конкретном регионе. Эту задачу поможет решить мониторинг ключевых индикаторов реализации в регионах семейной политики, формируемый в рамках национального проекта «Семья», – пояснил «Ведомостям» представитель Минтруда. Новый инструмент позволит оценить уровень развития сервисов и инфраструктуры, ориентированных на семью, эффективность реализации мероприятий, от которых зависит благополучие семьи и планы по рождению детей, в каждом субъекте, добавили в пресс-службе.
Нацпроект «Семья» начал действовать с 1 января 2025 г. Он объединяет пять федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На его реализацию предусмотрено в 2025 г. 2,8 трлн руб., в 2026 г. – 2,9 трлн руб., в 2027 г. – 2,8 трлн руб. Целевые показатели нацпроекта предполагают повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,4 на 2024 г. до 1,6 на 2030 г. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей должен вырасти с 0,38 в прошлом году до 0,41 к 2030 г. Уровень бедности многодетных семей к этому времени должен снизиться с 21,7% до 12%.
Показатель суммарного коэффициента рождаемости вошел в KPI губернаторов в конце ноября 2024 г. Эффективность региональных властей рассчитывается на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте.
Сработает ли мера
Информационно-аналитическая платформа – это один из способов упорядочения информации о демографической ситуации и вообще о семейной политике, но все проблемы при помощи такого инструмента решить нельзя, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Тем не менее если есть более полная, детальная и оперативная информация по любому направлению экономической политики, то можно принимать более быстрые и эффективные решения, считает Широв. Он добавляет при этом, что нельзя с помощью информационной системы устранить все проблемы, потому что есть ограничения, которые связаны не с информацией, а с финансами. Новый инструмент будет работать только в комплексе с другими решениями, отмечает эксперт.
В некоторых регионах при всем желании губернаторов резко изменить тенденции в статистике рождаемости нельзя, но такого рода системы действительно стимулируют региональные власти за счет сравнения с показателями других субъектов и возможности эффективно распределять ресурсы на основе оперативных данных, полагает Широв.
Представленный проект информационно-аналитической модели содержит много избыточных показателей, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов: «От того, что вы узнаете, какая доля населения обеспечена детскими садами, не изменится ситуация в конкретной семье». Вместо этого нужно определить, какой уровень дохода является для семьи показателем качества жизни и уровня материальной обеспеченности, предлагает Сафонов. Широв считает, что стоило бы дополнить платформу прогнозными оценками на основе заявок регионов на поддержку социальной сферы.
В первую очередь при решении завести детей обращают внимание на материальное положение, наличие жилья или возможности его приобрести, отмечает Сафонов. Он указывает на то, что даже для льготной семейной ипотеки нужно быть достаточно обеспеченным. Также играет большую роль стабильность семейных отношений, отмечает Сафонов. Он добавляет, что важно здоровье и образование детей. Все эти показатели характеризуют реализацию цели семьи по материальному обеспечению своих собственных детей, говорит Сафонов.