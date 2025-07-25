Горелкин: удалять старую рекламу из запрещенных соцсетей не нужно
Штраф за рекламу, размещенную до принятия закона о VPN-сервисах, будет назначаться в случае, если блогер содействовал ее повторному распространению. Речь идет об отсылках к старому рекламному посту, помещение его в «закреп» и др. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») в своем Telegram-канале.
По мнению Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), соцсети могут поднимать старый пост рекомендательным алгоритмом наверх только в случае некой активности вокруг него. В таком случае, необходимо разобраться, кто несет ответственность за данную активность, пояснили в регуляторе.
Таким образом, по словам Горелкина, удалять всю старую рекламу не нужно, но попытка ее актуализировать может привести к последствиям.
25 июля Совет Федерации принял закон о введении штрафов до 5000 руб. за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Изменения затрагивают статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающуюся нарушений законодательства о рекламе. За распространение рекламы VPN-сервисов предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят от 50 000 до 80 000 руб., для должностных – от 80 000 до 150 000 руб., а для юридических – от 200 000 до 500 000 руб.