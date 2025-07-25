Совфед одобрил штрафы за поиск экстремизма в интернете

Совфед одобрил штрафы за поиск экстремизма в интернетеТакже наказывать будут за рекламу VPN
Совет Федерации принял закон о введении штрафов до 5000 руб. за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Это следует из соответствующего документа.
Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 13.53. Гражданам, намеренно осуществляющим поиск в интернете экстремистских материалов, перечисленных в соответствующем перечне, в том числе с использованием VPN, будет грозить штраф в размере от 3000 до 5000 руб.
Кроме того, изменения затрагивают статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающуюся нарушений законодательства о рекламе. За распространение рекламы VPN-сервисов предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят от 50 000 до 80 000 руб., для должностных – от 80 000 до 150 000 руб., а для юридических – от 200 000 до 500 000 руб.
22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий наказание за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконную информацию и поиск в сети экстремистских материалов. Член комитета Госдумы по госстроительству Александр Тетердинко, представляя законопроект, заявил, что он направлен на защиту безопасности страны и граждан.
Глава Минцифры Максут Шадаев заверял президента Владимира Путина, что новые нормы не затрагивают всех пользователей VPN, ответственность будет грозить за «умышленный доступ» к такой информации. Ранее он говорил, что закон необходим из-за того, что зарубежные платформы отказываются удалять запрещенные в РФ материалы.