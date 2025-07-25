Совфед одобрил штрафы за поиск экстремизма в интернете

Кроме того, изменения затрагивают статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающуюся нарушений законодательства о рекламе. За распространение рекламы VPN-сервисов предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составят от 50 000 до 80 000 руб., для должностных – от 80 000 до 150 000 руб., а для юридических – от 200 000 до 500 000 руб.