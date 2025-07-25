Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше
Президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша», – указано в документе.
Предыдущим указом Путин освободил от этой должности дипломата Сергея Андреева.
Михно родился в 1972 г. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса с 2018 г. До назначения послом России в Польше был заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ.
МИД Польши 18 июля призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства. 22 июля Польша рекомендовала своим гражданам покинуть территорию России.