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Трамп снова допустил введение вторичных пошлин против торговых партнеров России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп снова допустил, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины против торговых партнеров России.

«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России», — сказал Трамп журналистам.

14 июля Трамп пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Трамп также анонсировал планы по отправке Украине американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны.

Вместе с тем 22 июля госдепартамент пояснил, что США не будут строго придерживаться объявленного Трампом срока урегулирования украинского конфликта.

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