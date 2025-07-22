США не будут настаивать на соблюдении сроков Трампа по урегулированию на Украине

Ранее The New York Times (NYT) писала о том, что Трамп дал понять украинской стороне, что она не сможет вступить в НАТО, а также должна забыть о попытках вернуть регионы, вошедшие в состав РФ. Этим он вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой.