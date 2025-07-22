США не будут настаивать на соблюдении сроков Трампа по урегулированию на Украине
Соединенные Штаты не намерены жестко придерживаться ранее обозначенного президентом США Дональдом Трампом срока урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
По ее словам, сроки могут быть скорректированы в зависимости от хода диалога между сторонами. «Вопрос сроков будет оцениваться по мере развития переговоров», – отметила Брюс.
Она также подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать прямые контакты между представителями России и Украины. «Мы знаем о запланированном третьем раунде переговоров между двумя сторонами и продолжаем поощрять движение к всеобъемлющему прекращению огня и достижению мирного соглашения», – заявила представитель Госдепа.
Ранее The New York Times (NYT) писала о том, что Трамп дал понять украинской стороне, что она не сможет вступить в НАТО, а также должна забыть о попытках вернуть регионы, вошедшие в состав РФ. Этим он вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой.
В материале газеты говорится, что президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме понял, что не стоит требовать от США «серьезных гарантий безопасности».