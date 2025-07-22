Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

19 июля Трамп заявил, что если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они могут быть уничтожены. Президент США напомнил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены, и «потребовались бы годы», чтобы вернуть их в эксплуатацию.