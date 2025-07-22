Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана
США может нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп процитировал министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который, говоря об иранских ядерных объектах, обратил внимание на очень серьезный ущерб, подчеркнув, что они уничтожены.
«Конечно, уничтожены, как я и сказал, и мы сделаем это снова, если потребуется!» – заявил американский лидер.
19 июля Трамп заявил, что если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они могут быть уничтожены. Президент США напомнил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены, и «потребовались бы годы», чтобы вернуть их в эксплуатацию.
22 июня Вашингтон присоединился к боевым действиям Израиля против Ирана. Американские силы атаковали три иранских ядерных объекта – в Фордо, Исфахане и Натанзе. Трамп заявлял, что атака отбросила ядерную программу исламской республики «на десятилетия». 17 июля NBC News утверждал, что полномасштабные разрушения зафиксированы только на одном из трех ядерных объектов страны. В Белом доме отвергли эти сведения.