Трамп допустил уничтожение новых ядерных объектов Ирана в случае их постройки

США 22 июня присоединились к боевым действиям Израиля против Ирана. Американские силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Исфахане и Натанзе. После произошедшего Трамп говорил, что атака отбросила ядерную программу исламской республики «на десятилетия». При этом 17 июля NBC News сообщил, что полномасштабные разрушения зафиксированы только на одном из трех ядерных объектов страны. В Белом доме отвергли эту информацию.