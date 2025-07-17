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В Белом доме отвергли данные об уничтожении только одного ядерного объекта Ирана

Ведомости

Операция Midnight Hammer («Полуночный молот») привела к полному уничтожению ядерных возможностей Ирана. Об этом заявила Reuters заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По ее словам, об этом ранее заявлял президент США Дональд Трамп и информацию подтвердили эксперты.

17 июля NBC News сообщил, что изучение последствий ударов США по Ирану выявило, что полномасштабные разрушения зафиксированы только на одном из трех ядерных объектов страны. По данным телеканала, основанным на информации пяти действующих и бывших американских чиновников, два других объекта пострадали меньше и могут быть восстановлены за несколько месяцев, если Иран примет такое решение.

Собеседники NBC News заявили, что эта оценка – часть текущего анализа администрации Трампа по мониторингу иранской ядерной программы после недавних ударов. В последние дни ее представили нескольким конгрессменам, сотрудникам Пентагона и союзных стран. Сейчас не раскрывается, какой именно из объектов понес наиболее серьезные повреждения.

Обострение конфликта Ирана и Израиля произошло 13 июня. В этот день израильские военные атаковали Исламскую Республику. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Исфахане и Натанзе.

После произошедшего Трамп говорил, что атака по трем ядерным объектам отбросила ядерную программу Исламской Республики «на десятилетия». 24 июня Израиль и Иран объявили о прекращении огня.

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