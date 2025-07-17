В Белом доме отвергли данные об уничтожении только одного ядерного объекта Ирана

17 июля NBC News сообщил, что изучение последствий ударов США по Ирану выявило, что полномасштабные разрушения зафиксированы только на одном из трех ядерных объектов страны. По данным телеканала, основанным на информации пяти действующих и бывших американских чиновников, два других объекта пострадали меньше и могут быть восстановлены за несколько месяцев, если Иран примет такое решение.