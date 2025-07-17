NBC: США нанесли серьезный ущерб лишь одному ядерному объекту Ирана

Согласно его данным, основанным на информации пяти действующих и бывших американских чиновников, лишь один из трех иранских центров по обогащению урана, подвергшихся ударам США, получил значительные разрушения, существенно замедляющие его работу. Два других объекта пострадали меньше, и, по оценке экспертов, могут быть восстановлены в течение нескольких месяцев, если Иран примет соответствующее решение.