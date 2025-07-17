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NBC: США нанесли серьезный ущерб лишь одному ядерному объекту Ирана

Ведомости

Изучение последствий ударов США по иранской территории выявило, что полномасштабные разрушения зафиксированы только на одном из трех ядерных объектов Ирана, сообщает телеканал NBC News.

Согласно его данным, основанным на информации пяти действующих и бывших американских чиновников, лишь один из трех иранских центров по обогащению урана, подвергшихся ударам США, получил значительные разрушения, существенно замедляющие его работу. Два других объекта пострадали меньше, и, по оценке экспертов, могут быть восстановлены в течение нескольких месяцев, если Иран примет соответствующее решение.

Как рассказали источники, данная оценка – часть текущего анализа администрации президента США Дональда Трампа по мониторингу иранской ядерной программы после недавних ударов. В последние дни ее представили ряду конгрессменов, сотрудников пентагона и союзных государств.

На данный момент не уточняется, какой именно из трех объектов понес наиболее серьезные повреждения.

22 июня американские вооруженные силы осуществили удары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Фордо, Исфахане и Натанзе. После чего представители администрации США утверждали, что в результате этих операций ядерная программа Ирана была полностью ликвидирована.

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