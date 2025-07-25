Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за позитивную работу
Президент России Владимир Путин во время личной встречи поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и ее коллег за работу в весенней сессии и успешное ее завершение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов», – сказал Путин.
Он отметил, что 195 законопроектов были внесены членами верхней палаты парламента.
«Эта очень большая работа носила и носит позитивный характер», – добавил президент.
25 июля Путин провел заседание с Советом безопасности. Он обсудил с членами Совбеза способы повышения эффективности национальной морской политики, а также проблему общественной безопасности в единый день голосования, который состоится 14 сентября 2025 г.