Парламент продлил эксперимент по партнерскому финансированию до 2028 года
Госдума и Совет Федерации приняли закон, продлевающий эксперимент по партнерскому финансированию до сентября 2028 г. Документ также предусматривает совершенствование механизмов эксперимента. Об этом говорится в соответствующем документе.
Данный эксперимент стартовал 1 сентября 2023 г. на территории Башкортостана, Дагестана, Татарстана и Чеченской Республики. Изначально планировалось, что он будет проводиться два года.
Закон расширяет список операций партнерского финансирования, включая в него открытие банковских счетов учреждениями с соответствующей лицензией. Добавляется также взаимное страхование. Планируется создание специального комитета, который будет заниматься утверждением стандартов партнерского финансирования.
Документ предполагает, что в рекламных материалах компании обязаны указывать, что они участвуют в эксперименте. Кроме того, увеличивается количество оснований для отказа во включении организаций в реестр участников эксперимента, а также для их исключения из него. Это нововведение направлено на снижение рисков, связанных с участием недобросовестных компаний в эксперименте.
Основная цель принятого закона заключается в установлении более корректного и унифицированного подхода к предоставлению услуг партнерского финансирования, а также в повышении прозрачности и привлекательности эксперимента, в том числе для иностранных инвесторов.
Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков 15 июля сообщил, что объем операций партнерского финансирования в России уже достигает несколько миллиардов рублей, но «потенциал рынка оценивается как минимум в 1 трлн руб.».