Парламент продлил эксперимент по партнерскому финансированию до 2028 года

Документ предполагает, что в рекламных материалах компании обязаны указывать, что они участвуют в эксперименте. Кроме того, увеличивается количество оснований для отказа во включении организаций в реестр участников эксперимента, а также для их исключения из него. Это нововведение направлено на снижение рисков, связанных с участием недобросовестных компаний в эксперименте.