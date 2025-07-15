В России продлен срок тестирования исламской банковской модели

В России пилотный проект по исламскому банкингу запустили с сентября 2023 г. Его ключевая особенность – отказ от процентных займов, характерных для западной финансовой системы. Вместо этого применяются альтернативные механизмы: товарная рассрочка, лизинговые схемы и долевое финансирование.