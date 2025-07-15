В России продлен срок тестирования исламской банковской модели
Депутаты Госдумы одобрили закон, продлевающий пилотный проект по исламскому банкингу до 1 сентября 2028 г. Документ также расширяет перечень разрешенных финансовых операций для участников эксперимента. Об этом сообщил председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Аксаков отмечает, что развитие партнерского финансирования в России будет способствовать расширению международного экономического взаимодействия и притоку дополнительных инвестиций из стран исламского мира.
Участникам экспериментального режима в указанных субъектах РФ предоставляется право осуществлять операции взаимного страхования, расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также проведение платежных операций.
Объем операций партнерского финансирования в России уже достигает несколько миллиардов рублей, но «потенциал рынка оценивается как минимум в 1 трлн руб.», подчеркивает Аксаков.
При этом международные принципы исламских финансов планируется адаптировать к особенностям российского рынка.
В России пилотный проект по исламскому банкингу запустили с сентября 2023 г. Его ключевая особенность – отказ от процентных займов, характерных для западной финансовой системы. Вместо этого применяются альтернативные механизмы: товарная рассрочка, лизинговые схемы и долевое финансирование.