ЦБ включил первый банк в реестр участников эксперимента с исламским банкингом
Первой банком, который российский ЦБ включил в реестр участников эксперимента по внедрению партнерского (исламского) финансирования, стал «Ак Барс», сообщается на сайте регулятора.
«Первым в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию вошел банк "АК БАРС"», – говорится в сообщении.
Закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга был подписан президентом в августе. Предусмотренный им экспериментальный правовой режим внедрен с 1 сентября на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана и продлится два года до 1 сентября 2025 г. География проведения эксперимента может быть расширена кабмином по согласованию с ЦБ.
Участники партнерского финансирования, распространенного в ряде стран мира, уделяют большое внимание этическим и религиозным аспектам, отмечал ЦБ. Так в соответствии с нормами исламского банкинга они не могут взимать вознаграждение в виде ссудных процентов, но разделяют доходы и риски от реализации таких проектов с инвесторами и клиентами.
Запрещается также финансирование определенных секторов экономики (алкогольной и табачной продукции, оружия, боеприпасов, производства свинины) и др.
Участники эксперимента не смогут отказывать физлицам и бизнесу в оказании финансовых услуг исламского банкинга по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, подчеркивали в Госдуме. Принятый закон также оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал.
Участвовать в эксперименте смогут банки, финансовые организации, юридические лица, зарегистрированные в форме потребительского общества, фонда или АНО, если они (или их филиалы) зарегистрированы в одном из четырех пилотных регионов. На потребителей таких услуг данное ограничение на распространяется.
Регулятор отмечал ранее, что эксперимент поможет оценить интерес рынка к новым финансовым инструментам, а также повысить доступность услуг для малого и среднего бизнеса и граждан.
Аналитики в декабре 2022 г. говорили «Ведомостям», что исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от «недозволенных» форм вложения денег.