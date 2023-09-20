ЦБ включил первый банк в реестр участников эксперимента с исламским банкингом

Закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга был подписан президентом в августе. Предусмотренный им экспериментальный правовой режим внедрен с 1 сентября на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана и продлится два года до 1 сентября 2025 г. География проведения эксперимента может быть расширена кабмином по согласованию с ЦБ.