Газета
Финансы

ЦБ включил первый банк в реестр участников эксперимента с исламским банкингом

Ведомости

Первой банком, который российский ЦБ включил в реестр участников эксперимента по внедрению партнерского (исламского) финансирования, стал «Ак Барс», сообщается на сайте регулятора.

«Первым в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию вошел банк "АК БАРС"», – говорится в сообщении.

Закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга был подписан президентом в августе. Предусмотренный им экспериментальный правовой режим внедрен с 1 сентября на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана и продлится два года до 1 сентября 2025 г. География проведения эксперимента может быть расширена кабмином по согласованию с ЦБ.

Участники партнерского финансирования, распространенного в ряде стран мира, уделяют большое внимание этическим и религиозным аспектам, отмечал ЦБ. Так в соответствии с нормами исламского банкинга они не могут взимать вознаграждение в виде ссудных процентов, но разделяют доходы и риски от реализации таких проектов с инвесторами и клиентами. 

Запрещается также финансирование определенных секторов экономики (алкогольной и табачной продукции, оружия, боеприпасов, производства свинины) и др. 

Участники эксперимента не смогут отказывать физлицам и бизнесу в оказании финансовых услуг исламского банкинга по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, подчеркивали в Госдуме. Принятый закон также оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал.

Ранее по теме: Есть ли перспективы у исламских инвестиций в России

Участвовать в эксперименте смогут банки, финансовые организации, юридические лица, зарегистрированные в форме потребительского общества, фонда или АНО, если они (или их филиалы) зарегистрированы в одном из четырех пилотных регионов. На потребителей таких услуг данное ограничение на распространяется. 

Регулятор отмечал ранее, что эксперимент поможет оценить интерес рынка к новым финансовым инструментам, а также повысить доступность услуг для малого и среднего бизнеса и граждан.

Аналитики в декабре 2022 г. говорили «Ведомостям», что исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от «недозволенных» форм вложения денег.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных