Экс-руководители предприятия Минтранса получили до 7,5 года за хищение
Сроки до 7,5 года получили бывшие руководители подведомственного Минтрансу предприятия ФГУП «Защитаинфотранс». Они похитили 100 млн руб., выделенных на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Мосгорсуд оставил без изменения приговор Симоновского районного суда Москвы. Бывший генеральный директор предприятия Юрий Спасский получил 7,5 года колонии общего режима со штрафом 800 000 руб., его заместитель Виктор Парахин – 7 лет колонии со штрафом 800 000 руб., руководитель проектов Роман Лаврентьев – 6,5 года колонии со штрафом 500 000 руб. Приговор вступил в законную силу.
По данным следствия, в конце 2020 г. осужденные ввели руководство Минтранса в заблуждение и добились заключения госконтракта на доработку информационной системы транспортной безопасности. Предполагалось внедрить обмен данными между ведомствами, участвовавшими в противодействии распространению коронавируса. Однако необходимые изменения уже использовались в системе на протяжении нескольких месяцев.
Для хищения средств фигуранты заключили субподрядный договор с аффилированной компанией «Инфорион», сфальсифицировали отчетные документы и представили ранее выполненные доработки как результат работы подрядчика.
Уголовное дело было возбуждено в конце 2023 г. на основании материалов ФСБ. В мае 2026 г. Никулинский районный суд Москвы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество осужденных и компании «Инфорион».
В конце ноября 2024 г. Дорогомиловский суд Москвы отправил экс-замминистра Минтранса Алексея Семенова под стражу. Ему вменялось совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По данным «Известий», бывший чиновник был задержан 28 ноября по делу ФГУП «Защитаинфотранс», подведомственного Минтрансу. Предприятие является разработчиком и оператором Единой государственной информсистемы обеспечения транспортной безопасности.