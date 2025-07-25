Трамп допустил встречу с Путиным и Зеленским в ближайшие пару месяцев
Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести встречу через два-три месяца при участии американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил сам Трамп в преддверии вылета в Великобританию.
«Это произойдет, но через два или три месяца», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В ходе третьего раунда российско-украинских переговоров 23 июля Киев предложил организовать встречу Зеленского и Путина до конца августа. Москва усомнилась в возможности таких контактов.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил 25 июля, что встреча президента РФ с президентом Украины в ближайшие недели маловероятна. По его словам, встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании.