Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24. Лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту воздушного судна было 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае власти объявили трехдневный траур.