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Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму российскому президенту Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области, унесшей жизни 48 человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Северокорейский лидер от имени правительства и народа КНДР, а также лично от себя передал глубокие соболезнования российскому руководству, народу, семьям погибших и пострадавшим. Было отмечено, что в настоящее время народ КНДР разделяет горе с братским российским народом.

Ким Чен Ын также выразил надежду, что под руководством Путина российские власти и граждане смогут преодолеть боль утраты и в кратчайшие сроки восстановить нормальную жизнь.

Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды

Общество

24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24. Лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. На борту воздушного судна было 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае власти объявили трехдневный траур.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает две основные версии авиакатастрофы: техническую неисправность или человеческий фактор. На месте крушения самолета нашли бортовые самописцы. Их доставят в Москву для расшифровки.

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