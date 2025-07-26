WSJ: рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума
Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей упал до рекордно низкого показателя за последние 35 лет. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.
Согласно исследованию, 63% опрошенных избирателей отрицательно относятся к Демократической партии. Одобрительно к партии относятся 33% респондентов. Опрос проводился с 16 по 20 июля. В нем приняли участие 1500 американских избирателей, погрешность составляет 2,5%.
Согласно опросу, проведенному YouGov совместно с The Economist, 55% жителей США негативно относятся к работе президента страны Дональда Трампа, 95% из них – демократы. Позиция неодобрения деятельности американского лидера наиболее популярна у граждан в возрасте от 18 до 29 лет. В этой категории 66% опрошенных недовольны работой Трампа. Среди респондентов старше 65 лет такой же ответ дали 48%. В целом одобряет его политику 41% американцев.
Деятельность Трампа по вопросу инфляции получила негативный отклик у 60% опрошенных, только 34% оценили ее положительно. 45% респондентов оказались недовольны работой президента США по борьбе с преступностью, одобрение по этому поводу выразили 44%. В опросе поучаствовали 1680 совершеннолетних американцев с 11 по 14 июля.