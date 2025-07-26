WSJ: рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума

Согласно опросу, проведенному YouGov совместно с The Economist, 55% жителей США негативно относятся к работе президента страны Дональда Трампа, 95% из них – демократы. Позиция неодобрения деятельности американского лидера наиболее популярна у граждан в возрасте от 18 до 29 лет. В этой категории 66% опрошенных недовольны работой Трампа. Среди респондентов старше 65 лет такой же ответ дали 48%. В целом одобряет его политику 41% американцев.