Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: чиновники ЕС усомнились в скором заключении торговой сделки с США

Ведомости

Встреча в Шотландии председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом может свидетельствовать о скором заключении торговой сделки, но европейские дипломаты не рассчитывают на такой исход, пишет газета Politico.

По мнению собеседников издания, сомнения связаны с тем, что в Европе «уже обожглись» на склонности американского лидера отменять решения в последнюю минуту.

«Modus operandi [образ действия] президента [США Дональда Трампа] в вопросах торговых соглашений очевиден: он предпочитает иметь дело с иностранными лидерами один на один, используя манипуляции на самом высоком уровне, чтобы добиться окончательных уступок», – говорится в публикации.

Евросоюз может ввести контрмеры против США в случае провала торговых переговоров

Политика / Международные новости

Сам Трамп говорил накануне встречи с главой ЕК, что шансы заключить сделку составляют «50 на 50». Он отказался уточнять, как с блоком возникли «камни преткновения», которые, по его словам, связаны с «20 разными вещами», пишет издание. Один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил, что президент еще надеется заключить сделки с отдельными странами-членами ЕС, в частности с Германией. Но согласно правилам ЕС, указывает Politico, только Еврокомиссия может вести переговоры о торговых соглашениях для стран-членов блока. 

23 июля стало известно, что ЕС и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. Соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией. Позднее стало известно, что Евросоюз разработал контрмеры на случай, если на переговорах с администрацией президента соглашение не будет достигнуто.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных