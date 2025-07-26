Politico: чиновники ЕС усомнились в скором заключении торговой сделки с США
Встреча в Шотландии председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом может свидетельствовать о скором заключении торговой сделки, но европейские дипломаты не рассчитывают на такой исход, пишет газета Politico.
По мнению собеседников издания, сомнения связаны с тем, что в Европе «уже обожглись» на склонности американского лидера отменять решения в последнюю минуту.
«Modus operandi [образ действия] президента [США Дональда Трампа] в вопросах торговых соглашений очевиден: он предпочитает иметь дело с иностранными лидерами один на один, используя манипуляции на самом высоком уровне, чтобы добиться окончательных уступок», – говорится в публикации.
Сам Трамп говорил накануне встречи с главой ЕК, что шансы заключить сделку составляют «50 на 50». Он отказался уточнять, как с блоком возникли «камни преткновения», которые, по его словам, связаны с «20 разными вещами», пишет издание. Один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил, что президент еще надеется заключить сделки с отдельными странами-членами ЕС, в частности с Германией. Но согласно правилам ЕС, указывает Politico, только Еврокомиссия может вести переговоры о торговых соглашениях для стран-членов блока.
23 июля стало известно, что ЕС и США приближаются к заключению торгового соглашения, вводящего общий тариф в размере 15% на товары из союза. Соглашение может распространиться на автомобили и будет соответствовать соглашению, которое США заключили с Японией. Позднее стало известно, что Евросоюз разработал контрмеры на случай, если на переговорах с администрацией президента соглашение не будет достигнуто.