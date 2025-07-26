Politico: чиновники ЕС усомнились в скором заключении торговой сделки с США

Сам Трамп говорил накануне встречи с главой ЕК, что шансы заключить сделку составляют «50 на 50». Он отказался уточнять, как с блоком возникли «камни преткновения», которые, по его словам, связаны с «20 разными вещами», пишет издание. Один из высокопоставленных чиновников Белого дома заявил, что президент еще надеется заключить сделки с отдельными странами-членами ЕС, в частности с Германией. Но согласно правилам ЕС, указывает Politico, только Еврокомиссия может вести переговоры о торговых соглашениях для стран-членов блока.