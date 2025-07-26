Над Ингушетией и Курской областью сбили два беспилотника

На фоне попыток атак Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов из аэропорта Калуги («Грабцево»). Аналогичные меры были приняты во Владикавказе и Грозном. 26 июля также были уничтожены два украинских БПЛА, которые летели в сторону Москвы, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.