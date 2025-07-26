Над Ингушетией и Курской областью сбили два беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотнику над территориями Ингушетии и Курской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 10:00 до 11:00 мск, уточнили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны России, в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Российские военные отразили атаки над Брянской, Ростовской, Орловской, Тульской и Белгородской областями, Крымом, Азовским и Черным морями.
На фоне попыток атак Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов из аэропорта Калуги («Грабцево»). Аналогичные меры были приняты во Владикавказе и Грозном. 26 июля также были уничтожены два украинских БПЛА, которые летели в сторону Москвы, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.