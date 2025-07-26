Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

На фоне попыток атак представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов из аэропорта Калуги («Грабцево»). Аналогичные меры были приняты во Владикавказе и Грозном. В настоящий момент воздушные гавани Владикавказа и Грозного возобновили работу.