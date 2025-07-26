Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотниковНа месте падения обломков работают экстренные службы
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
По данным Минобороны России, в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Российские военные отразили атаки над Брянской, Ростовской, Орловской, Тульской и Белгородской областями, Крымом, Азовским и Черным морями.
На фоне попыток атак представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов из аэропорта Калуги («Грабцево»). Аналогичные меры были приняты во Владикавказе и Грозном. В настоящий момент воздушные гавани Владикавказа и Грозного возобновили работу.