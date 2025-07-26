Unherd: Россия может отказаться сотрудничать с Зеленским из-за ситуации с НАБУ

«Стремясь укрепить свою политическую власть, он поставил под угрозу свою легитимность как представителя украинского народа, уполномоченного вести переговоры об урегулировании от его имени. Москва теперь, возможно, вообще не решается сотрудничать с Зеленским», – говорится в статье.