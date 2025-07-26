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Главная / Политика /

Unherd: Россия может отказаться сотрудничать с Зеленским из-за ситуации с НАБУ

Ведомости

Недавние политические шаги президента Украины Владимира Зеленского могут ослабить его позиции на переговорах и затруднить любые будущие попытки установления мира, пишет Unherd.

Речь идет о поправках Зеленского в законодательство, которые восстанавливают независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Изменения предусматривают запрет на подчинение НАБУ и САП указаниям генпрокуратуры. Принятие Верховной радой поправок вызвало на этой неделе митинги в Киеве и нескольких других городах Украины.

Зеленский позднее объявил о восстановлении статуса НАБУ после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заявил ему о необходимости сохранять независимость антикоррупционных структур. 

Почему Зеленский не смог подчинить себе антикоррупционные структуры

Политика / Международные новости

«Стремясь укрепить свою политическую власть, он поставил под угрозу свою легитимность как представителя украинского народа, уполномоченного вести переговоры об урегулировании от его имени. Москва теперь, возможно, вообще не решается сотрудничать с Зеленским», – говорится в статье. 

Отмечается, что стремление украинского президента усилить контроль над исполнительной властью противоречит изменениям, которые Украина должна рассмотреть для вступления в Европейский Союз.

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