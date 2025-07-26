Почему Зеленский не смог подчинить себе антикоррупционные структуры

Почему Зеленский не смог подчинить себе антикоррупционные структурыУкраинской элите не удалось освободиться от западного финансового контроля
Новые поправки президента Украины Владимира Зеленского в законодательство восстанавливают независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), говорится в заявлении на сайте бюро. «НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную раду Украины поскорее принять инициативу президента за основу и в целом, – сказано в сообщении. – Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП».
Поправки предусматривают запрет на подчинение НАБУ и САП указаниям генпрокуратуры. Зеленский внёс их вечером 24 июля после того, как в тот же день ранее подписал другие внесённые им же поправки, разрешающие Генпрокуратуре забирать к себе для расследования любые уголовные дела из НАБУ. Параллельно СБУ провело задержания оперативных работников НАБУ и обвиняло их, как и Зеленский, в «работе на Россию».
Принятие Верховной радой (парламентом) первых поправок Зеленского вызвало с 22 июля митинги протеста в Киеве и нескольких других городах Украины. Самым многочисленным из них был митинг вечером 24 июля в Киеве, в котором, по сообщению Financial Times, участвовало до 10 000 человек. Столь массовые акции проводятся впервые с начала СВО. Действующим с 2022 г. военным положением на Украине запрещены митинги и демонстрации, существует административная ответственность за нарушение запрета, но сейчас власти не препятствовали протестующим.
Зеленский объявил о восстановлении статуса НАБУ после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заявил ему о необходимости сохранять независимость антикоррупционных структур. Поправки, подчиняющие генпрокуратуре созданные в 2015 г. по указанию США антикоррупционные органы, вызвали критику со стороны не только Стармера, но и представителей властей ЕС, Германии, МВФ и членов конгресса США. Так, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил 25 июля, что «президент [Франции Эмманюэль] Макрон и канцлер ФРГ (Фридрих Мерц) договорились о проведении интенсивных дискуссий с Зеленским по вопросам борьбы с коррупцией». «Президент [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями [принятия] поправок [в законодательство] и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», – заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
НАБУ и другие антикоррупционные органы Украины финансируются не только из бюджета, но и за счет международной помощи. За 2023-24 гг. бюро получило примерно $20 млн иностранного финансирования, сообщило немецкое издание Munich Eye. Кроме того, согласно закону, ключевые назначения в бюро производятся комиссией с участием западных экспертов.
По сообщению издания «Украинская правда», офис Зеленского принял решение ограничить полномочия НАБУ после того, как сотрудники агентства совместно с германскими правоохранителями приняли участие в обыске в Германии Ростислава Шурмы – уволенного в сентябре 2024 г. заместителя главы офиса президента Андрея Ермака.
Согласно вышедшей незадолго до увольнения Шурмы публикации аффилированного с «Украинской правдой» издания «Экономическая правда», бывший гендиректор «Запорожспецстали» Шурма был совладельцем солнечных электростанций в Крыму. При этом эти электростанции смогли получать компенсации из бюджета Украины по «зелёному тарифу» до лета 2023 г., несмотря на военные действия и отсутствие подключения к украинской энергосистеме.
Ощущение, что завершение военных действий и, следовательно, выборы на Украине не за горами, могли стать одной из причин наката на НАБУ, говорит бывший украинский чиновник. Поэтому Зеленский усиливает давление на политических оппонентов и решил поставить под контроль НАБУ как потенциально опасный политический инструмент, считает он.
Зеленский согласился «отыграть ситуацию назад» только из-за западного давления, которое также вывело украинцев на улицы, говорит заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Для Запада в принципе привычно создавать на территории третьих стран антикоррупционные органы вроде различных НКО, но на Украине пошли дальше, и по итогу возникла уникальная ситуация, когда в стране существует неподконтрольная власти правоохранительная система, не подчиняющаяся ни президенту, ни премьеру. Против этой западной системы в свое время сражался еще экс-президент Петр Порошенко, напоминает Шишкин.
Вся элита Украины, отмечает эксперт, не хочет зависеть от Запада в плане освоения финансовых потоков страны. На Западе, продолжает Шишкин, решили, что Зеленский как глава украинского государства нужен, но «отпускать его на волю» ни Брюссель, ни Вашингтон не хотят, так что антикоррупционные структуры на Украине останутся нетронутыми. При этом вряд ли все происходящее связано с возможными выборами на Украине в случае завершения войны – здесь проблему создает исключительно желание украинской элиты, поддерживающей Зеленского, контролировать финансовые потоки Киева, резюмирует эксперт.
Зеленский всеми силами пытается сохранить власть, поэтому лавирует под давлением Запада, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. В целом же ситуация вокруг антикоррупционных ведомств на Украине является отражением борьбы между США и Великобританией. Вашингтон хочет использовать Украину в ресурсном и экономическом планах, в то время как Лондон намерен развивать Киев как рычаг для противостояния России.
Президент Украины, продолжает эксперт, полагает, что с помощью НАБУ и САП его могут попытаться сместить, поэтому захотел обезопасить свое будущее в политическом ключе. Что же касается выборов, то их, полагает Камкин, не будет, пока Зеленский находится у власти.