Почему Зеленский не смог подчинить себе антикоррупционные структуры

Зеленский объявил о восстановлении статуса НАБУ после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заявил ему о необходимости сохранять независимость антикоррупционных структур. Поправки, подчиняющие генпрокуратуре созданные в 2015 г. по указанию США антикоррупционные органы, вызвали критику со стороны не только Стармера, но и представителей властей ЕС, Германии, МВФ и членов конгресса США. Так, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил 25 июля, что «президент [Франции Эмманюэль] Макрон и канцлер ФРГ (Фридрих Мерц) договорились о проведении интенсивных дискуссий с Зеленским по вопросам борьбы с коррупцией». «Президент [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями [принятия] поправок [в законодательство] и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», – заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.