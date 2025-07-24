СМИ: против Зеленского готовят трехэтапный план давления на фоне протестов
Против президента Украины Владимира Зеленского готовится поэтапный план давления с целью его политического устранения. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна».
По данным источников издания, план состоит из трех этапов. На первом этапе участники протестов требуют полной отмены изменений в закон о НАБУ. При этом делается ставка на то, что любое отступление со стороны Зеленского будет воспринято как проявление слабости и приведет к падению управляемости силового блока. Как подчеркивает издание, заявления главы СБУ Василия Малюка о «расстреле» детективов НАБУ якобы свидетельствуют о наличии у силовиков санкции со стороны президента на силовое давление.
Второй этап – добиваться отставки главы офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, в том числе путем возбуждения против них уголовных дел со стороны НАБУ.
На третьем этапе протестующие планируют выдвинуть Зеленскому ультиматум: либо он теряет реальную власть, превращаясь в номинального лидера, либо уходит в отставку. В случае отказа, как пишет издание, не исключается сценарий силового давления с целью принуждения президента к уходу.
Особое значение протестующие придают попыткам вовлечь военных в протестное движение. Пока армейское руководство сохраняет нейтралитет, но в случае эскалации, особенно если на акциях произойдут столкновения с жертвами, часть военных может присоединиться к протестам.
22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта об ограничении независимости НАБУ и САП. Документ поддержали 263 депутата, против выступили 13 парламентариев. В этот же день Зеленский подписал соответствующий проект. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги.
На фоне акций протеста Зеленский объявил о намерении внести в Верховную раду законопроект об усилении независимости антикоррупционных органов. Он уточнил, что ждет от группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и генпрокурора Украины предложений норм, которые должны быть включены в документ.