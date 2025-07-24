СМИ: против Зеленского готовят трехэтапный план давления на фоне протестов

По данным источников издания, план состоит из трех этапов. На первом этапе участники протестов требуют полной отмены изменений в закон о НАБУ. При этом делается ставка на то, что любое отступление со стороны Зеленского будет воспринято как проявление слабости и приведет к падению управляемости силового блока. Как подчеркивает издание, заявления главы СБУ Василия Малюка о «расстреле» детективов НАБУ якобы свидетельствуют о наличии у силовиков санкции со стороны президента на силовое давление.