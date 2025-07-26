Reuters: Израиль пытался заставить Францию не признавать Палестину

В мае 2024 г. палестинское государство признали правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Тогда Израиль не согласился с этим решением и отозвал для консультаций своих послов в этих странах. 5 марта этого года лига арабских государств (ЛАГ) подтвердила право на создание государства Палестина. Соответствующая декларация была принята по итогам чрезвычайного саммита стран ЛАГ.