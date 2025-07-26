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Reuters: Израиль пытался заставить Францию не признавать Палестину

Ведомости

Израиль хотел заставить Францию отказаться от решения признавать Палестину, передает Reuters со ссылкой на источники.

Вечером 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестину как суверенное государство. Он планирует официально объявить об этом на Генассамблее ООН в сентябре. Палестинские власти выразили Макрону благодарность, израильские – осудили это решение. 

Французские официальные лица сообщили о «месяцах» интенсивного лоббирования Израиля, который стремился предотвратить действия Макрона, пишет Reuters.

По данным источников агентства, предостережения еврейского государства в адрес Франции «варьировались от сокращения обмена разведданными до усложнения региональных инициатив Парижа, вплоть до намеков на возможную аннексию частей Западного берега». 

«Однако французские официальные лица пришли к выводу, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху в любом случае будет делать на Западном берегу все, что, по его мнению, будет в его интересах, независимо от действий Франции в вопросе признания», – говорится в публикации.

В мае 2024 г. палестинское государство признали правительства Норвегии, Ирландии и Испании. Тогда Израиль не согласился с этим решением и отозвал для консультаций своих послов в этих странах. 5 марта этого года лига арабских государств (ЛАГ) подтвердила право на создание государства Палестина. Соответствующая декларация была принята по итогам чрезвычайного саммита стран ЛАГ. 

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