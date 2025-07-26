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Полянский назвал привычной перепалку США и Китая в Совбезе ООН

Ведомости

Перепалка между США и Китаем не в первый раз происходит в хода заседания Совета Безопасности ООН, а при последней встрече было два таких инцидента, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Американская сторона на последнем заседании Совбеза по Украине обвинила Пекин в поставке России товаров двойного назначения, которые могут использоваться в ходе боевых действий, писало Reuters. Китайская сторона отвергла обвинения США и призвала Штаты прекратить перекладывать вину на Китай, а вместо этого «играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам».

Такие ситуации, как отметил Полянский, стали уже привычными для заседаний по Украине.

«Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов», – написал он.

При этом про собственные поставки Украине США не говорят, поскольку, как указал зампостпреда, «это другое». Китай же всегда «жестко отвечает», и иногда такие ситуации идут по кругу. По информации Полянского, на последнем заседании было два «раунда» таких перепалок.

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