Полянский назвал привычной перепалку США и Китая в Совбезе ООН
Перепалка между США и Китаем не в первый раз происходит в хода заседания Совета Безопасности ООН, а при последней встрече было два таких инцидента, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
Американская сторона на последнем заседании Совбеза по Украине обвинила Пекин в поставке России товаров двойного назначения, которые могут использоваться в ходе боевых действий, писало Reuters. Китайская сторона отвергла обвинения США и призвала Штаты прекратить перекладывать вину на Китай, а вместо этого «играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам».
Такие ситуации, как отметил Полянский, стали уже привычными для заседаний по Украине.
«Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов», – написал он.
При этом про собственные поставки Украине США не говорят, поскольку, как указал зампостпреда, «это другое». Китай же всегда «жестко отвечает», и иногда такие ситуации идут по кругу. По информации Полянского, на последнем заседании было два «раунда» таких перепалок.