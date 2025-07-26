Полянский назвал привычной перепалку США и Китая в Совбезе ООН

При этом про собственные поставки Украине США не говорят, поскольку, как указал зампостпреда, «это другое». Китай же всегда «жестко отвечает», и иногда такие ситуации идут по кругу. По информации Полянского, на последнем заседании было два «раунда» таких перепалок.