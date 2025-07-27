NYT: политика Зеленского может стоить ему сокращением помощи ЕС на $1,7 млрд

Антикоррупционная политика Зеленского, как пишет NYT, может стоить стране части иностранной помощи от Европейского союза. По данным издания, 25 июля в ЕС заявили, что удержат 1,5 млрд евро из общего фонда в размере 4,5 млрд евро, распределение которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления и не может быть использовано для военных закупок. Решение не является окончательным – финансирование могут возобновить, если Украина достигнет определенных показателей, говорится в материале.