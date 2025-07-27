NYT: политика Зеленского может стоить ему сокращением помощи ЕС на $1,7 млрд
Украина может лишиться помощи Евросоюза в размере 1,5 млрд евро ($1,7 млрд) на фоне решения парламента лишить независимости два ведомства, которые являются центром антикоррупционной политики правительства. Это стало серьезным ударом для украинского президента Владимира Зеленского, пишет The New York Times (NYT).
Верховная рада 22 июля большинством голосов приняла законопроект, фактически уничтожающий независимость и урезающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В день принятия закона в Киеве, Одессе, Львове и Днепре состоялись массовые протесты. Зеленский позднее внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса НАБУ после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заявил ему о необходимости сохранять независимость антикоррупционных структур.
Антикоррупционная политика Зеленского, как пишет NYT, может стоить стране части иностранной помощи от Европейского союза. По данным издания, 25 июля в ЕС заявили, что удержат 1,5 млрд евро из общего фонда в размере 4,5 млрд евро, распределение которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления и не может быть использовано для военных закупок. Решение не является окончательным – финансирование могут возобновить, если Украина достигнет определенных показателей, говорится в материале.
«Зеленский публично не комментировал сокращение помощи, что, тем не менее, стало серьезным ударом для украинского лидера, который зависит от европейской финансовой поддержки, чтобы восполнить пробелы, образовавшиеся из-за отказа администрации Трампа финансировать военные усилия Украины», – пишет NYT.
Решение ЕС, как указывает газета, может сигнализировать о новой готовности блока критиковать правительство Зеленского по вопросам внутренней политики во время конфликта. Изменение курса с внесением нового законопроекта о восстановлении независимости агентств успокоило уличные протесты, но не смогло предотвратить сокращение помощи ЕС, говорится в статье.