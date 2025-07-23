Что зарубежные СМИ пишут о лишении независимости антикоррупционного бюро Украины

«НАБУ и САП – два ключевых института, которые долгое время символизировали стремление Украины после Евромайдана искоренить коррупцию на высоком уровне. Критики утверждают, что этот шаг лишает эти ведомства независимости и рискует превратить их в политические инструменты. В Киеве, Львове, Днепре и Одессе вспыхнули протесты. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Вето на закон» и «Мы выбрали Европу, а не автократию». Многие восприняли этот закон как предательство многолетнего стремления Украины к демократическому управлению, прозрачности и членству в Европейском союзе».