Что зарубежные СМИ пишут о лишении независимости антикоррупционного бюро Украины

Что зарубежные СМИ пишут о лишении независимости антикоррупционного бюро УкраиныВ западной прессе считают решение украинских властей «опасным моментом» и «шагом назад»
Верховная рада 22 июля большинством голосов приняла законопроект, фактически уничтожающий независимость и урезающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно проекту, генпрокуратура получает доступ ко всем делам НАБУ, а также право давать обязательные письменные указания детективам антикоррупционного бюро. При их невыполнении прокурор может менять подследственность, передавая дело другим органам. Документ уже подписан президентом Владимиром Зеленским.
В день принятия закона в Киеве, Одессе, Львове и Днепре состоялись массовые протесты. Митингующие скандировали: «Нет коррупции во власти», «Позор», также они использовали лозунги с нецензурными выражениями.
«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на ограничение полномочий НАБУ и САП.
«Этот закон – очередной признак того, что правительство Зеленского ослабляет меры по борьбе с коррупцией. Многие активисты обвиняют его правительство военного времени в использовании авторитарной тактики. Борьба со взяточничеством остается ключевым требованием международных доноров, включая Международный валютный фонд и Европейский союз».
«Западный дипломат, знакомый с ходом реформ на Украине, назвал происходящее «самым опасным моментом» для независимости антикоррупционных органов. «Украинская сторона все чаще испытывает терпение своих союзников», – сказал источник, имея в виду союзников Киева. Влиятельные украинцы осудили голосование в социальных сетях, назвав его предательством десятилетних геополитических амбиций Украины».
«Критики утверждают, что этот шаг <...> лишает надзорные органы их независимости. Он также может нанести ущерб долгосрочной цели Украины – вступлению в Европейский союз, поскольку глава Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос назвала голосование во вторник "серьезным шагом назад"».
«Закон фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины, известное как НАБУ, которое было создано в 2015 г. под давлением США и других западных стран. После того как во вторник закон был принят парламентом, вспыхнули протесты. Более 1000 человек собрались у офиса президента с лозунгами «Позор!» и «Наложить вето на закон!». Это была одна из крупнейших демонстраций против правительства Зеленского».
«По мнению критиков законопроекта, это противоречит более чем десятилетним усилиям по продемократизации и борьбе с коррупцией. Именно такие стремления привели к восстанию Евромайдана и падению пророссийского президента Виктора Януковича в 2014 г., за которым последовал конфликт с Россией и гибель сотен тысяч людей. Украинское правительство ссылается на российское влияние в ограничении полномочий НАБУ».
«Коррупция была безудержным злом в Украине в течение многих лет, но страна добилась прогресса, в частности, создав в 2014 и 2015 гг. соответственно следственную инстанцию НАБУ и специальную прокуратуру САП, специализирующуюся на этих делах. Во вторник парламент 263 голосами «за», 13 «против» и 13 воздержавшихся проголосовал за подчинение деятельности этих двух структур генеральному прокурору, который сам подчиняется президенту. Мера, которая фактически лишает их независимости».
«Владимир Зеленский выступил в защиту одобренного им спорного законопроекта, который ослабляет антикоррупционные органы Украины. Принятие этого закона вызвало первые серьезные протесты против его правительства. Решение, принятое во вторник, поставило президента в оппозицию к активистам гражданского общества и некоторым украинским ветеранам и, вероятно, вызовет недовольство европейских партнеров Украины».
«НАБУ и САП – два ключевых института, которые долгое время символизировали стремление Украины после Евромайдана искоренить коррупцию на высоком уровне. Критики утверждают, что этот шаг лишает эти ведомства независимости и рискует превратить их в политические инструменты. В Киеве, Львове, Днепре и Одессе вспыхнули протесты. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Вето на закон» и «Мы выбрали Европу, а не автократию». Многие восприняли этот закон как предательство многолетнего стремления Украины к демократическому управлению, прозрачности и членству в Европейском союзе».