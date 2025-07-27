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Главная / Политика /

FT: Бразилия укрепляет отношения со странам БРИКС на фоне угроз Трампа

Ведомости

Бразилия будет усиливать свое участие в проектах БРИКС на фоне угроз Вашингтона ввести санкционные тарифы. Об этом заявил главный внешнеполитический советник президента Бразилии Селсу Аморим в интервью Financial Times (FT).

Сотрудничество Бразилиа с другими странами полностью совпадает с национальной политикой страны, направленной на расширение спектра международных связей и минимизацию зависимости от единственного геополитического игрока, отметил он.

Аморим добавил, что помимо БРИКС, куда входят Китай, Россия и Индия, Бразилия будет стремиться укреплять отношения с другими странами Европы, Южной Америки и Азии.

Трамп заявил об ослаблении БРИКС

Политика / Международные новости

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что введет в отношении всех стран БРИКС 10%-ные пошлины из-за их стремления «обесценить доллар». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что деятельность объединения не направлена против третьих стран.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике намерения ввести 10%-ные пошлины. Он заявил, что страны БРИКС и их партнеры в случае необходимости могут дать зеркальный ответ. Вместе с тем 19 июля американский лидер заявил, что объединение БРИКС быстро теряет свои позиции после его угрозы ввести пошлины.

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