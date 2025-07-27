FT: Бразилия укрепляет отношения со странам БРИКС на фоне угроз Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подверг резкой критике намерения ввести 10%-ные пошлины. Он заявил, что страны БРИКС и их партнеры в случае необходимости могут дать зеркальный ответ. Вместе с тем 19 июля американский лидер заявил, что объединение БРИКС быстро теряет свои позиции после его угрозы ввести пошлины.