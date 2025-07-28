Глава МИД Австрии: политика Трампа способствовала успехам России на Украине

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что до выстраивания отношений с Украиной необходимо завершить конфликт. Он напомнил, что Москва не раз говорила, что для нее предпочтительнее выполнить поставленные задачи «политико-дипломатическими средствами», но они стали невозможными, когда все предложения по диалогу Запад и Украина отвергли.