Глава МИД Австрии: политика Трампа способствовала успехам России на Украине
Президент США Дональд Трамп преподнес российскому лидеру Владимиру Путину «на блюдечке с голубой каемочкой» Крым и некоторую часть Украины, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью газете Die Welt.
«Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала она.
Спецпосланник Трампа по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф в интервью Fox News отметил, что успехом будет считаться завершение конфликта России и Украины к концу президентского срока американского лидера, к январю 2029 г.
27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что до выстраивания отношений с Украиной необходимо завершить конфликт. Он напомнил, что Москва не раз говорила, что для нее предпочтительнее выполнить поставленные задачи «политико-дипломатическими средствами», но они стали невозможными, когда все предложения по диалогу Запад и Украина отвергли.