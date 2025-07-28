Представитель МАГАТЭ приедет в Иран в течение двух недель
Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Иран в течение ближайших двух недель. Во время визита он обсудит с иранскими властями технические аспекты сотрудничества, сообщил на пресс-конференции представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает Reuters.
Согласно новому закону, любая инспекция ядерных объектов Ирана может быть произведена в том числе МАГАТЭ только с одобрения Высшего совета национальной безопасности страны. Теперь, отметил Багаи, необходимо разработать новый механизм сотрудничества с агентством, учитывая обновленные нормы.
12 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не прекращает взаимодействие с МАГАТЭ, однако анонсировал его иную форму. Он отметил приоритетность безопасности инспекторов и то, что повреждения в ходе ударов США иранских ядерных объектов создают риск распространения радиоактивных веществ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Тогда уточнялось, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.
Напряженность вокруг ядерной программы Ирана возросла после взаимных ракетных ударов с Израилем в июне. Конфликт продолжался 12 дней, в ходе чего израильские военные атаковали ключевые ядерные и оборонные объекты Ирана, после чего к ударам присоединились США. 24 июня стороны договорились о перемирии.