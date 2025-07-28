Представитель МАГАТЭ приедет в Иран в течение двух недель

12 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не прекращает взаимодействие с МАГАТЭ, однако анонсировал его иную форму. Он отметил приоритетность безопасности инспекторов и то, что повреждения в ходе ударов США иранских ядерных объектов создают риск распространения радиоактивных веществ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Тогда уточнялось, что решение связано с утечкой конфиденциальных данных.