Путин проведет международный телефонный разговор

27 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, Лукашенко передал привет от российского лидера послу России в Белоруссии Борису Грызлову и рассказал дипломату о беседе лидеров двух стран.