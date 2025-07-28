Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин 28 июля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, звонок запланирован на начало второй половины дня.
«Не буду анонсировать, мы вас проинформируем соответствующим образом», – отметил представитель Кремля, не раскрывая деталей предстоящего общения.
27 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер РФ провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, Лукашенко передал привет от российского лидера послу России в Белоруссии Борису Грызлову и рассказал дипломату о беседе лидеров двух стран.
24 июля Путин лично поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения во время телефонного разговора. Главы государств высоко оценили уровень двусторонних отношений, подтвердив их стратегический характер. Лидеры также выразили готовность продолжать всестороннее развитие связей между Москвой и Ташкентом.