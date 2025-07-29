Еврокомиссар сообщил о непригодности европейских дорог для переброски войск

По его словам, невозможно защитить континент, если войска не способны быстро передвигаться. При строительстве большей части инфраструктуры не учитывалась необходимость переброски военных через весь Евросоюз (ЕС). Старые мосты нуждаются в модернизации, узким требуется расширение. Кроме того, на территории объединения необходимо возведение новых мостов.