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Еврокомиссар сообщил о непригодности европейских дорог для переброски войск

Ведомости

Европейские дороги, мосты и железнодорожные пути непригодны для оперативной переброски танков, военных и поставок в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Дзидзикостас в интервью Financial Times.

По его словам, невозможно защитить континент, если войска не способны быстро передвигаться. При строительстве большей части инфраструктуры не учитывалась необходимость переброски военных через весь Евросоюз (ЕС). Старые мосты нуждаются в модернизации, узким требуется расширение. Кроме того, на территории объединения необходимо возведение новых мостов.

«Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы в восточную, это занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы», – отметил Дзидзикостас.

24 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что европейские страны открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией. По его словам, его возможные сроки составляют от трех до пяти лет, это озвучивается на разных уровнях.

25 июля на саммите НАТО 2025 г. в Гааге страны Североатлантического альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Россия была признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.

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