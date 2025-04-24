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Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией в 2030 году

Ведомости

Страны Европы открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией. Его возможные сроки – от трех до пяти лет, это озвучивается на разных уровнях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

«Уже в 2030 г. европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», – отметил Шойгу.

По его словам, Киев пытается затянуть боевые действия и «подороже продать природные богатства Украины, ее территорию, будущее украинского народа» Европе в обмен на денежную поддержку и поставки вооружений. При этом военный, экономический и мобилизационный потенциал республики значительно ослаблен.

Шойгу обратил внимание на глубокий кризис украинской экономики, зависящей от западной помощи. Госдолг страны вырос до $167 млрд по результатам прошлого года, сказал секретарь Совбеза.

«Вместе с тем поддерживающие их [представителей киевского режима] государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», – сказал он.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на Украине. По его словам, фактически речь идет о силах и средствах НАТО на территории республики, что относится к первопричинам начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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