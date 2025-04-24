Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией в 2030 году

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на Украине. По его словам, фактически речь идет о силах и средствах НАТО на территории республики, что относится к первопричинам начала спецоперации.