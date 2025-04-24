Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией в 2030 году
Страны Европы открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией. Его возможные сроки – от трех до пяти лет, это озвучивается на разных уровнях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.
«Уже в 2030 г. европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», – отметил Шойгу.
По его словам, Киев пытается затянуть боевые действия и «подороже продать природные богатства Украины, ее территорию, будущее украинского народа» Европе в обмен на денежную поддержку и поставки вооружений. При этом военный, экономический и мобилизационный потенциал республики значительно ослаблен.
Шойгу обратил внимание на глубокий кризис украинской экономики, зависящей от западной помощи. Госдолг страны вырос до $167 млрд по результатам прошлого года, сказал секретарь Совбеза.
«Вместе с тем поддерживающие их [представителей киевского режима] государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», – сказал он.
23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет свою позицию против размещения европейских миротворцев на Украине. По его словам, фактически речь идет о силах и средствах НАТО на территории республики, что относится к первопричинам начала спецоперации.